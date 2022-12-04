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Фьюри: «Джо Джойс даст мне более тяжелый бой, чем Усик»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) уверен, что 37-летний британский боксер Джо Джойс (15-0) окажет ему более высокую конкуренцию в ринге по сравнению с Александром Усиком (20-0).

«Весь вечер меня спрашивали, кто более жесткий соперник — Усик или Джойс? На мой взгляд, Усик — скользкий боксер, в то время как Джо Джойс — Джаггернаут [суперзлодей Marvel]. Думаю, что Джо даст мне более тяжелый бой, нежели Усик. Это 100 процентов. Большой Джо попрет на меня, пытаясь разорвать на куски, а Усик будет бегать по рингу и кидать джебы», — сказал Фьюри на пресс-конференции после боя.

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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