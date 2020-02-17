Тайсон Фьюри: «Любой, кто думает, что Уайлдера нельзя сбить с ног, идиот»

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри намерен нокаутировать чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера в предстоящем бою-реванше, который пройдет 23 февраля в Лас-Вегасе. Их предыдущий поединок в 2018 году закончился ничьей.

— Чем больше риск, тем больше награда, — цитирует BT Sport Фьюри. — Я сменил тренера, потому что знал, что прежняя подготовка мне не поможет в этом бою. Нужна другая стратегия. В прошлый раз я проделал фантастическую работу, но этого оказалось мало для победы. Нужно было что-то менять. Я просто должен нокаутировать этого парня. Любой, кто думает, что Уайлдера нельзя сбить с ног, идиот. Я докажу, насколько я силен. Заставлю его упасть.