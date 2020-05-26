«Сколько у него было соперников из Зала славы?!» Уайлдер усомнился в достижениях Майка Тайсона

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер сомневается в том, что Майка Тайсона можно называть великим боксером. Об этом американец заявил в прямом эфире, отвечая на вопросы пользователей Instagram.

— Ребята, половина из вас, мать вашу, не знает истории, когда дело доходит до бокса, — сказал Уайлдер. — Давайте посмотрим правде в глаза. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас сказал, со сколькими боксерами из Зала славы дрался Майк Тайсон? Шесть? Три? Назовите их. И не говорите ничего про Майка Спинкса, который пришел из первого тяжелого веса, и про Ларри Холмса, который тогда уже прошел свой пик. Два? Спасибо. Он дрался только с двумя. Это Холифилд и Льюис. И оба побили его! Холифилд — дважды! Так о чем, черт возьми, тут говорить? А все остальные были чертовски напуганы, и их нет в Зале славы. Только двое! Двое! Проверяйте факты, когда хотите со мной о чем-то поговорить.

53-летний Тайсон ранее заявил о намерении провести несколько выставочных боев. Тайсон (44-6) — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Уайлдер (42-1-1) владел титулом WBC с 2015 по 2020 годы.