Боец ММА Елена Колесник встала на защиту украинского боксера Александра Усика и обратилась к Янине Соколовой. Ранее телеведущая обрушилась с критикой на боксера за то, что снялся в российском фильме о церкви.

— В нападках Янины на Сашу я вижу желание хайпануть на имени всемирно известного спортсмена, хайпануть на его заслугах для поднятия рейтинга своей никому неинтересной программы, — сказала Колесник в Instagram. — Я считаю, что дело спортсменов — тренироваться и прославлять страну, дело обычных граждан — работать и обеспечивать семьи, дело политиков — гарантировать гражданам благосостояние и нормальную жизнь, а дело журналистов — честно и адекватно освещать происходящее.

Каждый должен заниматься своим делом. У нас в стране шестой год происходят события, которые многие стараются использовать в своих шкурных интересах.

Янина, отвали от Саши! Если хочешь получить спортивный поджопник или подзатыльник — велком. Саша женщин не бьет, а я — бью. И с удовольствием предоставлю тебе такую возможность, чтобы не открывала рот и не отвлекала нашего чемпиона, гордость Украины.

Украинская телеведущая жестко ответила Усику. Она предлагает ему «ответить за базар»