Рой Джонс — о бое Чилембы против Чудинова: «Я доволен решением судей»
02:35
Легенда бокса Рой Джонс прокомментировал завершившийся вничью поединок вечера «Бойцовский клуб РЕН ТВ» между его учеником Айзеком Чилембой и Федором Чудиновым. Бой завершился вничью 21 февраля.
«Они показали невероятный бокс. Не такого результата я ожидал, но тем менее я доволен судейским вердиктом. Бой выдался действительно близким», — сказал Джонс в интервью после боя.
«Чудинов не удивил. Он сделал ровно то, что от него требовалось. Он всегда славился своим прессингом», — ответил Джонс на вопрос корреспондента «СЭ».
(Ислам Бабаджанов)
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