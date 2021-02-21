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Рой Джонс — о бое Чилембы против Чудинова: «Я доволен решением судей»

02:35
Федор Чудинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чудинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Легенда бокса Рой Джонс прокомментировал завершившийся вничью поединок вечера «Бойцовский клуб РЕН ТВ» между его учеником Айзеком Чилембой и Федором Чудиновым. Бой завершился вничью 21 февраля.

«Они показали невероятный бокс. Не такого результата я ожидал, но тем менее я доволен судейским вердиктом. Бой выдался действительно близким», — сказал Джонс в интервью после боя.

«Чудинов не удивил. Он сделал ровно то, что от него требовалось. Он всегда славился своим прессингом», — ответил Джонс на вопрос корреспондента «СЭ».

(Ислам Бабаджанов)

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