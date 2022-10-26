Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:46

Емельяненко считает Усика лучшим бойцом в мире вне категорий

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» решение WBO признать украинца Александра Усика боксером года.

«Усик очень хороший боксер. Мне нравится. Я не смотрю сейчас: спорт не имеет ни национальной, ни политической подоплеки. Я смотрю на личные технические качества боксера, на его спортивные достижения. Мне очень нравится, как Усик боксирует. Он доказал всей земле, что он очень хороший боксер и боец. На сегодняшний день, мне кажется, что он вне зависимости от категорий лучший боксер во всем мире», — сказал Емельяненко «СЭ».

Усик в своем последнем поединке в августе в Саудовской Аравии защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа.

35-летний украинский боксер выиграл все свои 20 боев на профессиональном ринге.

Бокс
Александр Емельяненко
Александр Усик
Читайте также
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Ушел от Овечкина и заблистал. Русский вратарь преобразился в «Торонто»
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лебедев — о признании Усика боксером года: «Не вижу здесь ничего спорного»

Емельяненко считает, что американский промоушен будет намеренно делать из Усика чемпиона
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости