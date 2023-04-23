Дрэйк выиграл 400 тысяч долларов, поставив на победу Дэвиса над Гарсией

Известный канадский рэпер Дрэйк перед поединком между регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (29-0) и бывшим чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-1) поставил миллион долларов на победу Дэвиса. В итоге Дрэйк выиграл 380 тысяч долларов, сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон.?

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ранее в апреле Дрэйк поставил 500 тысяч долларов на победу Исраэля Адесаньи (24-2) над Алексом Перейрой (7-2), а также 400 тысяч долларов на то, что он одержит победу нокаутом. Обе ставки прошли.