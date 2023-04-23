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Деонтей Уайлдер — о бое Дэвиса и Гарсии: «Это было великолепно, но мы хотели большего»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) высоко оценил поединок регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) и бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-1), однако подчеркнул, что хотел увидеть больше раундов.

«Чувак, это было великолепно, просто великолепно. Но все же мы хотели большего», — сказал Уайлдер FightHype.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Деонтей Уайлдер
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