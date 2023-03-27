Президент WBA выступил против боя Дэвида Бенавидеса и Сауля Альвареса

Несмотря на убедительную победу обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (27-0) над Калебом Плантом (22-2), глава Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса выступил против боя «Мексиканского монстра» с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (58-2).

«Президент WBA Хильберто Мендоса предложил, чтобы обязательный претендент WBC Давид Бенавидес встретился с обязательным претендентом WBA Дэвидом Морреллом, а победитель этого боя бросит вызов Канело Альваресу за неоспоримый титул чемпиона мира», — написал инсайдер Майкл Бенсон в Twitter.

Бенавидес победил Планта единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.