Польский боксер скончался в возрасте 38 лет

Бывший чемпион мира по версии WBC среди молодежи Давид Костецки скончался в возрасте 38 лет. Об этом в своем Twitter сообщил обозреватель Матеуш Борек.

Причины смерти польского боксера устанавливаются. На профессиональном ринге он провел 41 бой, в которых одержал 39 побед.

В 2011 году Костецки был приговорен к 2,5 годам тюрьмы за сутенерство. В 2014 году он вышел на свободу, однако затем вновь сел за решетку за легализацию угнанных автомобилей. Ущерб для государства оценивался в 10 миллионов злотых. На свободу он должен был выйти в 2021 году.