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Мейвезер: «Если фанаты хотят, я вернусь в Великобританию еще раз»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший поделился впечатлениями от выставочного поединка с британским бойцом MMA Аароном Чалмерсом.

«Спасибо всем фанатам из Великобритании. Они невероятны. Великобритания становится Меккой бокса. Я рад, что приехал сюда. Чалмерсу нужно верить в себя, он должен трудиться и верить в себя, и тогда все возможно. Еще один бой в Великобритании? Если фанаты хотят, я вернусь еще раз», — сказал Мейвезер-младший после боя.

Бой продлился восемь раундов. Победитель объявлен не был, так как поединок являлся выставочным.

Турнир прошел в Лондоне на стадионе O2 Arena.

Флойд Мейвезер-младший
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Флойд Мейвезер провел выставочный бой с Чалмерсом
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