Появилось видео лучших моментов боя Мейвезера и Чалмерса

Появилось видео лучших моментов боксерского боя американца Флойда Мейвезера-младшего и британца Аарона Чалмерса на турнире в Лондоне (Великобритания) на стадионе O2 Arena.

Поединок продлился восемь раундов. Победитель объявлен не был, так как поединок являлся выставочным.

Изначально соперником Флойда должен был стать английский боец Лайам Харрисон из промоушена ONE, но он снялся из-за травмы.

У 46-летнего Мейвезера 50 побед при 0 поражениях. Его последний бой прошел 13 ноября 2022-го в Дубае (ОАЭ). Тогда американец досрочно победил Deji в выставочном поединке.

На счету 35-летнего Чалмерса — 5 побед и два поражения в ММА. 22 февраля 2020 года англичанин единогласным решением судей уступил американцу Остину Клему на турнире Bellator 240.