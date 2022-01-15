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Сегодня, 17:34

Алоян проведет свой последний бой 20 февраля в Москве

Роман Шишов
Корреспондент

Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Михаил Алоян проведет свой последний бой в профессиональной карьере 20 февраля в Москве.

Последний раз россиянин выходил на ринг 22 июля против танзанийца Мчанджи Йоханы. Алоян выиграл у соперника единогласным решением судей в весовой категории до 52,16 кг.

«Мы организуем в Москве вечер бокса 20 февраля, на котором и выступит Алоян, — сказали ТАСС в команде Алояна. — На этом вечере Михаил проведет свой последний бой в профессиональной карьере, его соперником будет боксер из Колумбии. Я уверен, что это получится хороший и конкурентный бой».

Всего на счету 33-летнего российского боксера семь побед (одна — нокаутом) и одно поражение. Он является обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold).

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр — 2012, двукратным чемпионом мира (2011, 2013), чемпионом Европы (2010).

Источник: https://tass.ru/sport/13438135
Миша Алоян
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