Лицензию британского боксера Сондерса приостановили за оправдание насилия над женщинами

Британский комитет по контролю над боксом приостановил лицензию чемпиона WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что боксер был наказан за оправдание домашнего насилия. Он разместил в соцсети видео своей тренировки, во время которой он, нанося удары по боксерской груше, советовал мужчинам, как им бить своих женщин, если между ними вспыхнула ссора во время карантина из-за пандемии коронавируса. Это видео получило много негативных откликов в соцсетях. После этого спортсмен извинился.

Лицензия приостановлена до слушания по этому делу. Его дата и место проведения станут известны позднее. 30-летний Сондерс одерживал победу в каждом из 29 своих поединков в профессиональном боксе (14 — нокаутом). Ранее сообщалось, что его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом перенесен на начало июня.