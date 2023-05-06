Курбанов победил Мишеля Соро и стал обязательным претендентом на титул WBA

Российский боец Магомед Курбанов победил француза Мишеля Соро в главном событии боксерского вечера от промоутерской компании RCC.

Непобежденный российский боец одержал победу раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112).

Курбанов стал обязательным претендентом на титул WBA. Действующим чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе является американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO), который также удерживает титулы WBC, IBF и WBO.