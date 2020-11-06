Ковнацки и Хелениус планируют реванш в начале 2021 года

Один из топовых проспектов супертяжелого дивизиона поляк Адам Ковнацки (20-1-0) жаждет провести реванш с финским ветераном ринга Робертом Хелениусом (30-3-0), которому досрочно уступил бой в марте этого года и испортил свой чистый послужной список, сообщает Boxing Scene.

В настоящий момент ведутся переговоры между сторонами боксеров и такой поединок может состояться уже в январе 2021 года.

Напомним, первая встреча завершилась сенсационной победой Хелениуса техническим нокаутом в четвертом раунде. После боя Ковнацки заявил, что намерен провести реванш.