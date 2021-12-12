Ганский боксер Ричард Комми рассказал о нокдауне во время боя с украинцем Василием Ломаченко.

«Я просто отвел глаза и потом — бум!.. Я на секунду увел взгляд, и все. Это то, что есть. Он отличный боец. Я сделал то, что должен был сделать. Сейчас я в порядке. Мне не больно. Со мной ничего не случилось ничего плохого», — приводит слова Комми MMA Fighting.

В воскресенье, 12 декабря, Ломаченко победил нокдауном Комми в поединке за чемпионский титул WBO Inter-Continental в легком весе.

В активе у ганского бойца теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.