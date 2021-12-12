Евгений Тищенко: «У Бабанина будет зрелищная победа, топлю за него»
Действующий чемпион по версии WBC International Евгений Тищенко заявил, что Максим Бабанин сможет одержать зрелищную победу над бразильцем Беато Костой в своем дебютном поединке в профессиональном боксе.
«Он еще Тайсона Фьюири выигрывал по молодости. Поэтому у него опыт большой. Бразилец — возрастной, с поражениями и некоторым русским нашим проигрывал. Я ставлю на Макса Бабанина, я думаю там будет уверенная и зрелищная победа. Мы хорошо знакомы, дружим, поэтому я топлю за него», — заявил Тищенко РЕН ТВ.
Этот бой станет главным событием турнира «Буря на Волге» в Самаре 17 декабря. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/914603-tishchenko-u-babanina-budet-zrelishchnaia-pobeda-topliu-za-nego
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