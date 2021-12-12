Евгений Тищенко: «У Бабанина будет зрелищная победа, топлю за него»

Действующий чемпион по версии WBC International Евгений Тищенко заявил, что Максим Бабанин сможет одержать зрелищную победу над бразильцем Беато Костой в своем дебютном поединке в профессиональном боксе.

«Он еще Тайсона Фьюири выигрывал по молодости. Поэтому у него опыт большой. Бразилец — возрастной, с поражениями и некоторым русским нашим проигрывал. Я ставлю на Макса Бабанина, я думаю там будет уверенная и зрелищная победа. Мы хорошо знакомы, дружим, поэтому я топлю за него», — заявил Тищенко РЕН ТВ.

Этот бой станет главным событием турнира «Буря на Волге» в Самаре 17 декабря. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.