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Евгений Тищенко: «У Бабанина будет зрелищная победа, топлю за него»

18:36
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Действующий чемпион по версии WBC International Евгений Тищенко заявил, что Максим Бабанин сможет одержать зрелищную победу над бразильцем Беато Костой в своем дебютном поединке в профессиональном боксе.

«Он еще Тайсона Фьюири выигрывал по молодости. Поэтому у него опыт большой. Бразилец — возрастной, с поражениями и некоторым русским нашим проигрывал. Я ставлю на Макса Бабанина, я думаю там будет уверенная и зрелищная победа. Мы хорошо знакомы, дружим, поэтому я топлю за него», — заявил Тищенко РЕН ТВ.

Этот бой станет главным событием турнира «Буря на Волге» в Самаре 17 декабря. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/914603-tishchenko-u-babanina-budet-zrelishchnaia-pobeda-topliu-za-nego

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