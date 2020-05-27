Фьюри предлагали бой с Майком Тайсоном

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что ему предлагали провести бой с Майком Тайсоном. Ранее 53-летний американец объявил о возвращении на ринг.

— Мне позвонили и сказали: «Не хотел бы ты провести показательный бой с Майком Тайсоном?» — цитирует Фюри BT Sport. — Я ответил: «Да, черт побери», но, думаю, ничего из этого не получится".

Их бой с Холифилдом? Они оба в возрасте сейчас, немного староваты, но, с другой стороны, кто я такой, чтобы рассуждать о том, кто на что способен. Если они оба будут допущены врачами до боя, тогда пусть делают то, что должны делать. Это их жизнь, не моя.