Российский боксер Дмитрий Пирог - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

– Крайне непонятно, почему судебный процесс так растянулся. Если это дело о хулиганстве, то оно достаточно простое. Не ясно, почему на следствие было выделено так много специалистов и почему так долго шло расследование, - цитируют Пирога "Известия". - Во-первых, это ставит под угрозу карьеру футболистов. Во-вторых, просто нелогично, чтобы по такому пустяковому делу они провели в СИЗО почти год. Суду надо определиться с наказанием. Сейчас же это всё превратилось в какое-то реалити-шоу.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале