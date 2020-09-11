В пятницу, 11 сентября, в подмосковных Химках пройдет вечер бокса.

Со-главный бой турнира проведут россиянин Федор Чудинов и британец Умар Садик. Формат поединка в весовой категории до 76,20 кг — 12 раундов.

Бой Чудинов — Садик и главный поединок вечера Сергей Харитонов (Россия) — Дэнни Уильямс (Великобритания) в весовой категории свыше 90,72 кг (6 раундов) в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда будут транслироваться онлайн на YouTube-канале «СЭ». Начало — 19.45 (мск).

32-летний Чудинов — действующий чемпион по версии WBA Gold. В профессиональной карьере у россиянина — 24 боя, 22 победы (15 нокаутом) и 2 поражения.

32-летний Садик за профессиональную карьеру провел 11 боев, у него — 10 побед (6 — нокаутом) и 1 поражение.

Бои Харитонов — Уильямс, Чудинов — Садик и другие поединки турнира по боксу 11 сентября: расписание и трансляции