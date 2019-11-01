Мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший стал фигурантом допингового скандала перед запланированным боем с экс-чемпионом мира в среднем весе, американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает The Athletic.

Чавес пропустил проверку на запрещенные вещества по линии ВАДА, и теперь ему грозят санкции. В связи с этим поединок против Джейкобса может быть отменен. Для американца этот бой должен стать дебютом во втором среднем весе.

Напомним, что в 2017 году Джейкобс был соперником казахстанского чемпиона мира IBF в среднем весе Геннадия Головкина и проиграл ему единогласным решением судей.