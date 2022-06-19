Артур Бетербиев: «Спасибо за то, что верили в меня! Идем дальше»
Бетербиев выложил пост после победного боя над Джо Смитом-младшим
Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев в своих соцсетях выложил пост после победы над Джо Смитом-младшим.
«Спасибо за то, что верили в меня! Идем дальше», — написал россиянин.
19 июня Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в бою за титулы WBC, IBF и WBO.
37-летний россиянин провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.
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