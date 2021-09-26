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Артур Бетербиев: «Усик мне: «Давай дружить?» Но я ответил: «Не-не-не, завязывай»

17:25
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Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев в разговоре с «СЭ» вспомнил предложение дружбы от Александра Усика после их поединка на Олимпийских играх в Лондоне.

«Он там такой дружелюбный после боя был, давай, мол, дружить. Но мне зачем с тобой дружить? Мне мало, что ли, людей дружить? Если бы никого не было дружить в этом мире, тогда я бы подумал, чтобы с моими соперниками дружить», — заявил Бетербиев.

Бетербиев проиграл Усику четвертьфинал лондонской Олимпиады по очкам 13-17 (3-3,6-9,4-5). По ходу поединка российский боксер отправил украинца в нокдаун ударом в корпус, однако судьи посчитали, что удар был в спину и сняли с Бетербиева три очка.

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Никита Горшенин все материалы автора

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