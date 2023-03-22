Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 20:09

Американский боксер Джонсон признался, что мечтает сыграть в шахматы с Путиным

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский боксер Кевин Джонсон признался, что мечтает сыграть в шахматы с президентом России Владимиром Путиным.

«Я играю в шахматы, мне нравятся шахматы. Моя самая большая мечта: сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Я пока не так хорош, мне нужно отточить свои навыки, ведь он — самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю. Сесть напротив него и сыграть в шахматы — это моя мечта», — цитирует боксера РЕН ТВ.

Джонсон 31 марта в Москве проведет бой с Вячеславом Дациков в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РЕН ТВ
Бокс
1
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
Два русских героя МЧМ пробиваются в НХЛ: забивают голы и отдают передачи
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов: «Фьюри может организовать бой с Микки-Маусом и собрать полный стадион»
Новости
RSS RSS
Все новости