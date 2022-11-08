Абель Санчес: «Бивол — это молодой Геннадий Головкин»

Известный тренер по боксу Абель Санчес сомневается, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) сможет навязать свою игру в бою с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Бетербиев — сложный вызов для Бивола, потому что он — грозный панчер, который может выдержать все удары, — отметил Санчес в интервью Fight Hub TV. — Послушайте, Зурдо был слишком медленным и недостаточно смекалистым в бою с Биволом. Да, у Бетербиева нет такого резюме, как у Бивола. Я всегда говорил, что Бивол — это молодой Геннадий Головкин, но на 15 фунтов тяжелее.

Не хочу вновь ставить против Бивола, потому что в нем есть особенный талант, который заложен в некоторых европейских бойцах. У него не будет задачи подавить Бетербиева, он просто не даст ему сделать свое дело. Бивол — настолько искусный боксер, что просто не позволит кому бы то ни было нащупать свой ритм и делать все, что ему заблагорассудится. Плюс на фоне Бивола Бетербиев не будет казаться таким большим».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев должен провести следующий бой против британца Энтони Ярда (22-2).