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Сегодня, 14:37

Абель Санчес рассказал, почему Альваресу не нужно проводить реванш с Биволом

Давид Хачатрян
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Известный тренер по боксу Абель Санчес подчеркнул, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2) слишком мал для полутяжелого дивизиона.

«Он [Альварес] должен оставаться во втором среднем весе. В этом дивизионе есть несколько молодых львов, — сказал Санчес в интервью Fightthype. — Это его вес. В полутяжелом весе он выглядит мелковато. Я бы хотел, чтобы он дал шанс молодым львам.
Я отдаю должное Биволу за то, что он сделал в прошлых двух боях. Бивол — сложный вызов для Канело, потому что Дмитрий крупнее. Он — природный полутяж, и Канело будет очень проблематично его победить. Канело просто слишком мал для полутяжелого дивизиона».

Дмитрий Бивол (21-0) победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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