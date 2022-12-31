44-летний Пакьяо подписал контракт с Rizin и проведет бой в 2023 году
Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо подписал контракт с промоушеном Rizin.
«Я договорился с Rizin о бое в следующем году, скоро будет объявлена дата, а также мой соперник, которого выберет Rizin. Я открыт и рад драться с японским бойцом», — приводит слова Пакьяо MMA Fighting.
44-летний боец объявил о соглашении во время турнира Rizin 40.
Последний официальный поединок Пакьо провел против Йордениса Угаса в августе 2021-го. Перед этим он не выступал с 2019-го после победы над Китом Турманом.
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