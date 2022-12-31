Дмитрий Бивол признан лучшим боксером года в мире по версии Boxing Scene

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол признан лучшим боксером в мире в 2022 году по версии издания Boxing Scene.

На награду также претендовали американцы Джермелл Чарло, Джесси Родригес и Девин Хейни, японцы Наоя Иноуэ и Кенширо Тираджи, а также доминиканец Эктор Луис Гарсия.

В 2022 году Бивол дважды защитил титул чемпиона мира WBA, победив мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Всего в активе россиянина 21 победа в 21 проведенном поединке.