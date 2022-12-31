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Сегодня, 11:36

Дмитрий Бивол признан лучшим боксером года в мире по версии Boxing Scene

Виктория Кравченко
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Дмитрий Бивол.
Фото Global Look Press

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол признан лучшим боксером в мире в 2022 году по версии издания Boxing Scene.

На награду также претендовали американцы Джермелл Чарло, Джесси Родригес и Девин Хейни, японцы Наоя Иноуэ и Кенширо Тираджи, а также доминиканец Эктор Луис Гарсия.

В 2022 году Бивол дважды защитил титул чемпиона мира WBA, победив мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Всего в активе россиянина 21 победа в 21 проведенном поединке.

Бокс
Дмитрий Бивол
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