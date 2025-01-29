Капризная зима срывает спортивный календарь в наших лыжах и биатлоне.

Самая теплая за историю метеонаблюдений зима в западной части России и в Белоруссии пагубным образом отражается на сезоне в снежных видах спорта. Российские регионы массово отменяют и переносят гонки «Лыжни России», которая должна пройти 8 февраля. В Москве 16 февраля не состоится крупный лыжный марафон МВТУ. Под угрозой возможность проведения «Кубка сильнейших» по биатлону, запланированного в белорусских Раубичах с 13 по 24 февраля. Нечто подобное уже было в 2020-м. Но сейчас одновременно с бесснежьем в центральных и южных регионах восточную часть страны буквально заваливает снегом. Чрезвычайная ситуация из-за этого возникла на Дальнем Востоке и даже в Пермском крае.

Обстоятельства непреодолимой силы

Массовые соревнования «Лыжни России» отменены в Тверской, Рязанской, Липецкой и Саратовской областях. Синоптики обещают небольшое похолодание, но со снегом ситуация все равно аховая. На некоторых трассах решают проблемы при помощи искусственного или прошлогоднего снега. Так, в Москве в минувшее воскресенье более 800 взрослых лыжников и детей приняли участие в соревнованиях на призы Александра Панжинского. 2 февраля там же, скорее всего, состоится «Гонка звезд» по лыжным гонкам и биатлону. Однако для более крупных соревнований условия все равно неприемлемые. Так, объявлено об отмене крупного лыжного марафона МВТУ, который должен был пройти в московском парке «Битца» 16 февраля.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями для подготовки лыжных трасс — аномально теплой погодой и отсутствием естественного снежного покрова — проведение мероприятия 16 февраля 2025 года не представляется возможным, — говорится в сообщении организаторов массовых соревнований. — Старт переносится на 2026 год без дополнительной оплаты. Перенос соревнований на более позднюю дату в этом году сделать невозможно в связи со многими факторами, главный из которых — сильно нестабильный прогноз погоды. Ситуация попадает под обстоятельства непреодолимой силы, когда полный возврат стоимости слота организаторы осуществить не могут из-за фактически понесенных расходов. Вы можете отказаться от участия и вернуть 50% стоимости слота».

Судьба Московского лыжного марафона, который должен пройти на той же базе СК «Альфа-Битца» в рамках «Лыжни России» 9 февраля, пока неизвестна. Но есть высокая вероятность, что данный старт также будет отменен. Этому примеру, скорее всего, последуют и в других регионах Центрального и Поволжского федеральных округов, где планировали провести местные старты «Лыжни России». Нечто похожее уже имело место в 2020 году, когда на Восточно-Европейской равнине тоже стояла аномально теплая зима. Глобальное потепление, увы, проявляет себя регулярно и больно бьет по снежным видам спорта.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Проблемы «Кубка сильнейших»

Под угрозой и поведение чемпионата Союзного государства по биатлону «Кубок сильнейших спортсменов», который должен стать центральным стартом сезона в белорусских Раубичах. Под Минском держится устойчивый плюс, и в подготовке трасс к гонкам, которые запланированы в период с 15 по 23 февраля, есть большие сложности. «Имеются небольшие запасы снега, который можно держать в пригодном состоянии для трассы, — сообщил заместитель директора РЦОП «Раубичи» Леонид Карась в эфире белорусского ТВ. — Эта неделя для нас критичная в плане погоды, и если мы до выходных удержим снег, то дальше идет понижение температуры. Если прогноз погоды сбудется, то и снегогенераторами что-то доберем».

«Ситуация 50 на 50, — приводит слова главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова «Матч ТВ». — По нашим правилам, за две недели до первого старта все должны принять решение о том, проводим или не проводим, где проводим. Решение будет ориентировочно 2-3 февраля. Проводить соревнования мы так или иначе намерены. Мы сейчас обсуждаем план Б. Наверняка про какой-то регион не скажу, это связано с загрузкой комплексов, со своими мероприятиями и теми стартами, которые можно подвинуть. Скорее всего, это будет центр России».

Вариант полной отмены «Кубка сильнейших», который во многом должен стать альтернативной чемпионату мира (куда россиян с белорусами снова не пустили), видимо, не рассматривается. Во всяком случае, накануне СБР объявил заявку на этот турнир, где перечислены практически все сильнейшие биатлонисты страны. Правда, центр России сейчас ничем отличается от Белоруссии в плане погоды. В отличие от востока страны, который накрыл мощный снежный циклон. Обильные осадки накануне обрушились на Дальний Восток, снежные завалы также в Пермском крае, обильные снегопады обещаны в Свердловской области, а также в центральной части Сибири. В общем, с точки зрения зимней погоды в стране в целом все не так плохо. Однако спортсменам, которые страдают из-за переносов соревнований, от этой информации не легче.