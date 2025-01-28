Известный российский биатлонист уверен, что уровень нашей сборной за годы изоляции не просел.

На прошлой неделе в российском биатлоне прошли последние зимние официальные старты сезона. В Демино Ярославской области состоялись индивидуальные гонки чемпионата России, а также спринт и масс-старт в рамках шестого этапа Кубка России. В индивидуальной гонке чемпионата бронзовую медаль выиграл Никита Поршнев, бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете. В интервью «СЭ» и «Известиям» 28-летний биатлонист оценил свое выступление в нынешнем сезоне, выразил надежду на скорый допуск до международных стартов и заявил, что после отстранения от них в феврале 2022 года российские спортсмены сохранили свой уровень.

Хочется более стабильно быть вверху

— Что случилось на последнем огневом рубеже масс-старта?

— Допустили промахи почти все. Поэтому упустили шансы на медали. Слишком много промахов для такой гонки. Жаль, потому что до этого я стрелял хорошо. Но перед последней стрельбой я попытался догнать шедшего третьим Эдуарда Латыпова, и это была ошибка. Нужно было просто ехать спокойно за Кириллом Бажиным, чуть позади которого я был после третьего огневого рубежа, и больше настраиваться на последнюю стрельбу на стойке. Но я почему-то решил погнаться за Латыповым. Отставание от него сократил, но оказался не готов к последнему рубежу и не справился со стрельбой.

— Как в целом оцените для себя прошедшую часть сезона?

— Последнюю неделю удовлетворительно с учетом того, что завоевал бронзовую медаль на чемпионате России. Остальные гонки в Демино прошли плохо — есть над чем работать. Сезон в целом провожу очень неровно. Начал неплохо, брал серебро в смешанной эстафете и гонке преследования на первых этапах Кубка России в декабре. Было серебро и золото в масс-стартах Кубка Содружества в ноябре и декабре. Но рядом со всеми этими успехами постоянно случались плохие результаты, когда я иногда даже за первую десятку выпадал. Хочется более стабильно быть вверху.

— Почему пока не получается?

— Пытаюсь настроиться и отдаю все силы в нужное время, что приводит к отдельным успехам. Но потом чуть сбавляю. Не получается пока после удачных стартов сохранять силы на следующие гонки.

— Каково вам выступать на внутренних соревнованиях в условиях бана?

— Все нормально. Отличная организация, есть конкуренция с лучшими нашими ребятами и белорусами. Радует, что на многих этапах Кубка России и Кубка Содружества присутствует много зрителей на трибунах. А в январе еще и погода была приятная. Не всегда из-за этого было удобно, поскольку снег подтаивал, но в целом мне было приятно бегать, когда тепло. Особенно на последнем этапе, где еще и снег был, поэтому трасса получилась ровная.

Даниил Серохвостов. Фото СБР

Латыпов, Серохвостов и Логинов готовы биться за медали на этапах Кубка мира

— В марте и апреле будут последние этапы Кубка Содружества и Кубка России. Какие цели на них у вас?

— Хочется по их итогам закончить сезон в топ-3 или хотя бы топ-6 турниров (в данный момент Поршнев восьмой в общем зачете Кубка России и десятый в Кубке Содружества. — Прим. «СЭ»).

— С учетом того, что в последние месяцы фигуристов, конькобежцев, пловцов стали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе, у вас есть надежда, что скоро очередь дойдет и до биатлонистов?

— Ну да, будем надеяться, что так оно и будет. Все пойдет по цепочке, снежным комом, и о нас тоже вспомнят, допустив до международных стартов.

— Верите, что могут допустить до Олимпиады в Италии, которая будет через год?

— Буду рад, если нас туда допустят. Если предоставят такую возможность и проведут какие-то отборы туда, то я бы с радостью поехал. Не важно, под нейтральным флагом или российским. Все знают, что я из России, представляю только Россию, поэтому надеюсь, шанс такой появится.

— Следите за Кубком мира? В чем нашим биатлонистам надо прибавлять, чтобы после возвращения снова бороться за медали?

— Я слежу за Кубком мира, но вы видите, что у нас здесь свой Кубок мира. Посмотрите, какая конкуренция в Кубке России и Кубке Содружества. Тот же последний масс-старт — неудачно постреляли Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и я, тут же места на пьедестале заняли ребята, которых многие еще недавно совсем не знали. Каждый день кто-то новый появляется на первых местах.

— Можно сказать, что за три года бана уровень наших биатлонистов не просел?

— Я считаю, что уровень не просел. Думаю, что лидеры нашей команды, такие как Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, будут биться за медали на этапах Кубка мира, если их туда допустят. Это сто процентов.

— А вы?

— Ну и я тоже, если меня будут выставлять на какие-то гонки.

Алексей Фомин