Мы часто киваем, что в Европе нет снега для соревнований. Но теперь проблема ударила и по нам

Лыжные гонки в Тюмени приходится переносить из-за теплой погоды.

Совсем скоро в лыжных гонках официально будет дан старт нового сезона. Однако начало у него пройдет не по плану. Второй этап Кубка России, который должен был состояться 1-4 декабря, приходится переносить из Тюмени, так как в регионе не хватает снега. Подобной проблемы у стадиона «Жемчужина Сибири», кажется, не возникало никогда.

Тюменская аномалия

Это действительно уникальное явление, чтобы в Тюмени в начале декабря лыжникам не хватало снега. В прошлом году в это время регион накрыли аномальные снегопады, а в нынешнем — далеко выбивающаяся за пределы нормы теплая погода. Если обычно среднесуточная температура воздуха во второй половине ноября составляет минус 6 градусов, то сейчас она выше на 15-16 градусов.

«Высокая температура связана с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, — объяснял ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке все чаще и чаще возникает такая ситуация. Когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия».

Для российских лыж и биатлона проблемы обычно исходят не от тепла, а от холода. Вспомните, как в прошлом декабре морозы меняли календарь соревнований. Например, в лыжных гонках отменили этап Кубка России в Чусовом Пермского края. Тогда планировалось провести соревнования в формате мини-тура, то есть призовые и очки полагались не только за каждую гонку, но и за итоговые места на этапе. В биатлоне из-за холодов в тот период пришлось отказаться от соревнований как раз в Тюмени. Позапрошлый биатлонный сезон тоже не избежал отмен и переносов: из восьми запланированных гонок в Ханты-Мансийске и Увате провели только три.

Казалось, что типичные проблемы Европы на соревнованиях нас никогда не коснутся. Вот что в 2022-м писала в своем Telegram-канале олимпийская чемпионка Вероника Степанова, когда стало известно, что гонки преследования на «Тур де Ски» в Швейцарии заменили на масс-старты по причине нехватки снега: «Скоро все европейские старты FIS будут проводиться двумя стилями: бег на лыжах по траве и бег на лыжах по опилкам. Где же все хорошо со снегом? Все хорошо в России. У нас есть и желание, и возможность организовать соревнования международного уровня. У нас есть стадионы и аудитория. От нас можно попытаться отвернуться, но скоро спорить будет не о чем. Лыжные гонки на снегу проводить можно будет лишь в Азии, ну и еще в паре мест в Лапландии и на Аляске. Тогда либо все согласятся в гости к нам — либо закрывайте лавочку. Ну или бегайте с оленями в Лапландии и называйте это хоть «Кубок Вселенной».

Фото Федерация лыжных гонок России.

Далекая Хакасия

То, что происходит сейчас с погодой, — это аномалия. Вероятно, что через год подобной проблемы у Тюменской области не возникнет. Да и мест, где можно провести соревнования, у нас действительно предостаточно. Тюменский этап Кубка России не отменяют, а переносят в другое место. По информации журналиста Андрея Романова, он пройдет в Вершине Теи в Хакасии — там же, где и первый этап Кубка страны.

В Теи угроза отмены стартов не надвигается. На этой неделе там провели Кубок Хакасии с участием сильнейших лыжников страны. Программа соревнований включала спринты свободным стилем и классические разделки на 5 км у женщин и 10 км у мужчин. В первых гонках победу одержали Екатерина Смирнова и Иван Горбунов, во вторых — Лидия Горбунова и Илья Семиков.

Выступил на Кубке Хакасии и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, но только в гонке с раздельного старта. Сан Саныч занял пятое место, проиграв Семикову 35 секунд. «На лыжах не очень много получилось покататься. Наверное, только одна была объемная тренировка. Остальные были скомканные. До этого старта потренировался меньше двух полноценных недель. Это очень мало», — сказал Большунов проекту «На лыжи!».

Со снегом в Хакасии все в порядке, поэтому не должно возникнуть трудностей с переносом гонок из Тюмени. Но появляется другая проблема — зрительская, а именно показ гонок. Спортивный федеральный канал еще ни разу не сделал полноценную трансляцию из Вершины Теи. Отправлять туда машины ПТС для организации вещания слишком далеко и дорого. А вот до «Жемчужины Сибири» в Тюмени большая бригада «Матча» регулярно доезжала.

Александр Большунов на дистанции 15 км в мужской гонке преследования на соревнованиях Кубка России по лыжным гонкам в Пермском крае. Фото Роман Кручинин / РИА Новости

После Вершины Теи спортсмены переедут в Чусовой (12-15 декабря), а дальше в Кирово-Чепецк (22-26 декабря). Есть вероятность, что лыжные гонки на федеральном ТВ зрители в 2024-м уже не увидят.

Показ этапов Кубка России в Вершине Теи, похоже, в этом году организует местная телекомпания «РТС-Новости». Именно она транслировала на текущей неделе Кубок Хакасии. Гонки можно было посмотреть онлайн. Трансляциями делились в соцсетях проекта «На лыжи!» и самой телекомпании. Мощностей федерального канала «РТС-Новости», конечно, не хватает, но это больше, чем ничего.

Первый этап Кубка России пройдет в Вершине Теи с 23 по 26 ноября. Тут неудобства для зрителей создает и расписание. Для болельщиков из европейской части России гонки начинаются довольно рано, а два из трех соревновательных дней выпадают на будни.

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам

23 ноября, суббота

07.00 — 10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

08.45 — 15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

25 ноября, понедельник

07.00 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины, квалификация

09.00 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины, финалы

26 ноября, вторник

07.00 — 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

08.45 — 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

Время начала гонок московское.