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Тихонов назвал биатлониста, которого надо было первым включить в Зал славы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что первым членом Зала славы биатлона должен был стать советский спортсмен Владимир Меланьин.

«Первым должен быть Владимир Меланьин — трехкратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр 1964 года. Ну а потом, видимо, Тихонов, он тоже не последним биатлонистом был. Старый исполком IBU уже признавал меня лучшим биатлонистом века. Без медали я остался только в 1978 году — нам тогда так «замазали» лыжи, что мы никуда не доехали. Во все остальные годы были медали, причем чаще по две-три. Я не говорю, что я должен быть в Зале славы, это решать им, но мы вписали свои имена в историю, и, кстати, очень жаль, что в России музея славы нет», — приводит слова Тихонова ТАСС.

В понедельник Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о создании Зала славы биатлона, его первыми членами стали Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия), Свен Фишер (Германия), Андреа Хенкель (Германия) и Кати Вильхельм (Германия).

Источник: https://tass.ru/sport/17045233
Биатлон
Александр Тихонов
Владимир Меланьин
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