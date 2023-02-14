CAS рассмотрит апелляцию СБР на отстранение российских биатлонистов 21 марта

21 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) по поводу отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать атлетов из России к участию в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона-2021/22. В марте того же года IBU отстранил россиян, позднее членство СБР в международной организации было приостановлено.

16 сентября 2022 года отстранение биатлонистов из России было продлено до дальнейшего уведомления, решение было принято на конгрессе IBU в Зальцбурге (Австрия).

25 января 2023 года в исполкоме МОК заявили, что планируют рассмотреть возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.