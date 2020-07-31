Хованцев сообщил, что Малышко может завершить карьеру, если найдет работу вне спорта
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что биатлонист Дмитрий Малышко завершит карьеру, если найдет работу, не связанную со спортом.
— Я давно уже с ним не общался, но мне известно, что если он найдет работу, не связанную со спортом, то закончит карьеру, — цитирует ТАСС Хованцева. — В прошлом сезоне с ним не очень красиво поступили. На эту тему я тогда писал докладную правлению СБР, но мне даже ответа не предоставили.
Я считаю, что в основе отбора должен лежать спортивный принцип. А если Малышко не допустят до отбора, то у него логично может возникнуть вопрос: зачем ему все это нужно? Ведь он даже не получит возможности отобраться в команду.
Малышко — чемпион мира 2017 года в эстафете. Также, спортсмен побеждал в эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи, но может лишиться золотой медали в случае, если его партнера по команде, Евгения Устюгова признают виновным в нарушении антидопинговых правил.
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