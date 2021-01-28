Бывший глава IBU Бессеберг признался, что пользовался услугами российских проституток

Бывший глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг признался, что пользовался услугами российских проституток, сообщает пресс-служба IBU.

Информаторы сообщили Независимой комиссии IBU, что Бессебергу заказывали проституток российские спортивные чиновники в качестве взятки. Когда бывший глава IBU приезжал в Россию, то везде появлялся разными молодыми переводчицами. Информаторы считают, что эти переводчицы (которых предоставляла российская сторона) оказывали и интимные услуги.

Во время этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске Бессеберг познакомился с российской девушкой, с которой потом имел половую связь. По словам, Бессеберга, сама россиянка говорила, что работает танцовщицей и очень любит биатлон. Позже он с ней виделся уже в Тюмени, где также они занимались сексом.

Также Бессеберг признался, что часто бывал на охоте в России, где ни за что не платил.

Сегодня, 28 января Независимая комиссия Международного союза биатлонистов признала Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш в защите интересов российских биатлонистов в допинговых скандалах.

Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, считает, что это только начало выкоренения коррупции в спорте.

«Мы рады, что наша работа помогла этой комиссии в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в оставшейся части этого дела», — приводит слова Баньки официальный сайт ВАДА.

Андерс Бессеберг был президентом IBU с 1993 года по 2018-й.