Губерниев прокомментировал заявление IBU о виновности Бессеберга в защите интересов России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» отреагировал на заявление Независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), признавшей вину экс-главы организации Андреса Бессеберга в защите интересов российских биатлонистов в допинговых вопросах.

— Ничего нового не сказали. Понятное дело, были проблемы с эритропоэтином в сборной по биатлону, с которой мы справились. У нас команда сейчас выступает честно, чисто — никаких вопросов не возникает.

Мне очень хочется услышать имена, пароли, явки и доказательную базу по поводу этих людей. Меня позабавили истории по поводу Бессеберга и проституток, который не устоял перед чарами российских женщин. Не понимаю, какое отношение имеет к русскому допингу. И история с часами тоже интересна. 13 дорогих часов, из которых одни подарили в России — где остальные 12 подарили?

И крайне позабавила меня история с неожиданным завершением карьеры спортсменов из России. Хорошо, мы помним, что Устюгов завершил неожиданно. Но так же неожиданно завершила карьеру и Магдалена Нойнер, и Лаура Дальмайер, и Габриэла Коукалова, которая на моих глазах тренировалась в Эстерсунде как ломовая лошадь, на моих глазах она проносилась так, что пули свистели. А потом она сказала, что у нее ноги болят, не может тренироваться. Что это такое? Мы что сейчас хотим? Коллективную ответственность опять применить? Хочу понимать. Жду новую информацию — по большому счету, ничего нового нам не сказали.

Сегодня, 28 января, экс-глава IBU был Бессеберг был признан виновным в нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований в антидопинговом контексте.

(Константин Колмаков)