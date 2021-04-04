Ушкина заявила, что готова обсудить возможность остаться в сборной России

Российская биатлонистка Наталья Ушкина ответила на вопрос о возможности отменить свой переход в сборную Румынии.

«Итоги чемпионата России для меня — полный успех. Предложение от главы СБР Виктора Майгурова остаться в сборной России? Надо поговорить. Не готова к этому, или не знаю», — сказала Ушкина в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина выиграла пять медалей с учетом мартовских гонок. Спортсменка завоевала одно золото, два серебра и две бронзы. 31 марта биатлонистка объявила об уходе в сборную Румынии.