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В IBU заявили, что не изменят решение по отстранению российских биатлонистов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Позиция Международного союза биатлонистов (IBU) по отстранению российских спортсменов остается неизменной, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), сообщил глава IBU Олле Далин.

Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.

«Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и представлять отчеты исполкому», — приводит слова Далина ТАСС.

В настоящее время в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассматривается иск Союза биатлонистов России с требованием отменить отстранение российских спортсменов, которое действует с весны 2022 года.

Источник: ТАСС
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