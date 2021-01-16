Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Германии, Шевченко стала второй
Российская биатлонистка Татьяна Акимова выиграла спринт в рамках этапа Кубка IBU в Арбер-Цвизеле (Германия).
Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 километра за 22 минуты и 58 секунд, допустив 1 промах после двух огневых рубежей. Еще одна россиянка Анастасия Шевченко стала второй, уступив Акимовой 4 секунды.
Арбер-Цвизель (Германия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Татьяна Акимова (Россия) — 22.58,1 (1 шт. круг)
2. Анастасия Шевченко (Россия) — отставание 4,0 (1)
3. Камиль Бене (Франция) — 5,4 (0)
4. Алина Стремоус (Молдавия) — 7,6 (0)
5. Тильда Юханссон (Швеция) — 23,9 (0)
15. Анастасия Гореева (Россия) — 45,6 (2)
18. Елизавета Каплина (Россия) — 50,7 (2)
24. Тамара Воронина (Россия) — 55,7 (1)
25. Валерия Васнецова (Россия) — 56,0 (3)
26. Полина Шевнина (Россия) — 57,8 (1)
64. Ольга Мощенкова (Россия) — 2.11,5 (4)
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