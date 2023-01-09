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Сегодня, 13:37

Бельгийский биатлонист направил дуло винтовки себе в лицо во время чистки ствола

Виталий Косик
Корреспондент
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Тьерри Ланжер.
Фото Global Look Press
Тьерри Ланжер чистит винтовку.
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Во время смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке бельгийский биатлонист Тьерри Ланжер направил дуло винтовки себе в лицо во время чистки ствола.

31-летний бельгиец во время спуска упал на спину, тем самым повредив винтовку. Когда спортсмен пришел на огневой рубеж, ему принесли запасной магазин, после чего он приступил к самостоятельной починке винтовки.

Ланжер стал продувать сломанное оружие, направив его ствол прямо себе в лицо. А когда не получилось, попытался выковырять снег с помощью лыжной палки.

Тьерри Ланжер чистит винтовку.
Тьерри Ланжер чистит винтовку.

После неудачной попытки починить винтовку, он, согласно регламенту, попросил у судей запасное оружие. Затем Ланжер отстрелял без промахов, закрыв все пять мишеней без дополнительных патронов.

Бельгийский спортсмен закончил эстафету 21-м, а его сборная пришла финишировала на 10-м месте.

Биатлон
Тьери Ланжер
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