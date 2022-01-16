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Анфиса Резцова — о женском пасьюте: «Никогда не сброшу Кристину с лидерства. Она — лидер команды»

Анфиса Резцова прокомментировала выступление россиянок в гонке преследования в Рупольдинге
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление дочери Кристины Резцовой в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Я полагаю, что Кристина подустала психологически. Да, она — лидер команды. Я никогда ее не сброшу с лидерства. Все эти переговоры, недомолвки, интервью сразу после финиша. Человеку не дают отдышаться, он даже не соображает, что говорит! Это откладывается, и чем дальше, тем острее это сказывается. Я думаю, что на этапе Кубка мира в Антхольце она не будет бежать все гонки. Просто покатается, полюбуется на природу. Физически она чувствует себя нормально, а психологически она поработает над собой», — сказала Резцова «СЭ».

16 января лучшей из россиянок в женском пасьюте стала Ирина Казакевич, занявшая 14-е место. Она стартовала 35-й и смогла отыграть 21 позицию. Кристина Резцова заняла 36-е место с 7 промахами.

Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
Кристина Резцова
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