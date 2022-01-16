Зачет кубка мира: Ройселанн уверенно лидирует, Резцова опустилась на 12-е место
Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн, победившая в гонке преследования в Рупольдинге, продолжает уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира.
Второе место занимает шведка Эльвира Эберг, в гонке преследования также ставшая второй. Замыкает тройку лидеров общего зачете белоруска Динара Алимбекова.
Россиянка Кристина Резцова опустилась с девятого на 12-е место.
Лучшей из россиянок в гонке преследования в Рупольдинге стала Ирина Казакевич — 14-е место. В общем зачете она поднялась на с 28-го на 26-е место.
Кубок мира
Общий зачет (ж)
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 651 (+60)
2 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 563 (+54)
3 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 499 (+38)
4 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 482 (+48)
5 (5). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 451 (+31)
6 (6). Анна Сола (Белоруссия) — 407 (+28)
12 (9). Кристина Резцова (Россия) — 323 (+5)
20 (18). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 220 (+16)
21 (20). Светлана Миронова (Россия) — 197 (0)
26 (28). Ирина Казакевич (Россия) — 176 (+27)
32 (34). Валерия Васнецова (Россия) — 127 (+12)
72 (71). Лариса Куклина (Россия) — 17 (0)
Гонка преследования (ж)
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 283 (+60)
2 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 234 (+54)
3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 228 (+48)
4 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 190 (+38)
5 (5). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 166 (+31)
6 (7). Анаис Бескон (Франция) — 162 (+43)
15 (11). Кристина Резцова (Россия) — 103 (+5)
17 (17). Ирина Казакевич (Россия) — 101 (+27)
22 (23). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 79 (+16)
24 (19). Светлана Миронова (Россия) — 72 (0)
32 (29). Валерия Васнецова (Россия) — 55 (+12)
68 (63). Лариса Куклина (Россия) — 5 (0)
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