Зачет кубка мира: Ройселанн уверенно лидирует, Резцова опустилась на 12-е место

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн, победившая в гонке преследования в Рупольдинге, продолжает уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира.

Второе место занимает шведка Эльвира Эберг, в гонке преследования также ставшая второй. Замыкает тройку лидеров общего зачете белоруска Динара Алимбекова.

Россиянка Кристина Резцова опустилась с девятого на 12-е место.

Лучшей из россиянок в гонке преследования в Рупольдинге стала Ирина Казакевич — 14-е место. В общем зачете она поднялась на с 28-го на 26-е место.

Кубок мира

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 651 (+60)

2 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 563 (+54)

3 (3). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 499 (+38)

4 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 482 (+48)

5 (5). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 451 (+31)

6 (6). Анна Сола (Белоруссия) — 407 (+28)

12 (9). Кристина Резцова (Россия) — 323 (+5)

20 (18). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 220 (+16)

21 (20). Светлана Миронова (Россия) — 197 (0)

26 (28). Ирина Казакевич (Россия) — 176 (+27)

32 (34). Валерия Васнецова (Россия) — 127 (+12)

72 (71). Лариса Куклина (Россия) — 17 (0)