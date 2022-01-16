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Сегодня, 15:43

Тихонов считает, что российским биатлонисткам нужен отдых после Кубка мира в Рупольдинге

Мария Куцубеева
Корреспондент
Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты россиянок в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«В спорте высших достижений есть закон — вторых не помнят. А когда мы говорим о 14-х местах... Кристина Резцова не смогла сегодня показать ход. Мне кажется, что проблема в тренировках. Они продолжают тренироваться между кубками. У них есть легкие кроссы, продолжают закатываться. Нет энергии, все уже потратили. Они еле ползут. О каких тренировках может идти речь, когда надо восстанавливаться. Нужен просто пассивный отдых. Сегодня закончится Кубок мира, после которого надо 2-3 дня вообще ничего не делать», — сказал Тихонов «СЭ».

16 января норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на 10 км на этапе Кубка мира в Германии. Второй стала шведка Эльвира Эберг. Замкнула тройку ее сестра Ханна Эберг.

Лучшая из россиянок — Ирина Казакевич, занявшая 14-е место. Она стартовала 35-й и смогла отыграть 21 позицию.

Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
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