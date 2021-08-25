Страны в панике отказываются от ЧМ по летнему биатлону. Зачем в Чехии выступят россияне?

В Нове-Место не будет сразу семи европейских сборных и некоторых лидеров нашей команды.

В прошлом году из-за пандемии чемпионат мира по летнему биатлону был отменен. Теперь люди более-менее научились жить бок о бок с инфекцией, и о возможной отмене ЛЧМ в чешском Нове-Место речи не шло. Хотя турнир явно пройдет не по плану, потому что сразу несколько ведущих биатлонных стран решили отказаться от участия в соревнованиях. В олимпийский год они не видят смысла тратить силы, а многие опасаются заболеть и стараются минимизировать переезды. И чемпионат с не до конца очевидным статусом в категорию необходимых явно не входит. Более того, многих напугали новости о серьезных инцидентах с лыжероллерами. Тогда для чего этот старт нужен России?

Страны снялись после тяжелой травмы Бе и смерти россиянки

Первой о пропуске соревнований в Нове-Место сообщила сборная Белоруссии. Эта команда даже не подавала заявку на участие, поскольку белорусские спортсмены сконцентрированы на подготовке к Олимпиаде. Решение белорусов, конечно, сказалось на общем уровне соревнований, но не критично. Были также слухи о возможном пропуске соревнований со стороны женской сборной Украины, но в итоге наши соседи добрались до Чехии в гендерно полном составе. А вот накануне появились шокирующие новости о том, что турнир пропустят сразу шесть важных сборных — команды Норвегии, Германии, Франции, Швеции, Австрии и Финляндии.

Причем эти страны даже не объяснили свое решение и не анонсировали его. Об этом стало известно, когда перед стартом команда «Матч ТВ» получила список, где указано распределение стрелковых позиций на тренировках. И вышеперечисленные страны в списке отсутствуют. Вероятно, причина все та же — руководство сборных не видит смысла нагружать своих лидеров дополнительным стартом в олимпийский год. Тем более в последние полтора года тренировочный и соревновательный цикл и так получился странным и напряженным. Из-за пандемии долгая пауза сменилась бодрым графиком.

Также многих не устраивает место проведения ЧМ — тренер украинок, например, жаловался, что нехорошо спускать девушек с высоты, где у них проходил предсезонный сбор, и заново проходить акклиматизацию. Да и риск заражения для многих (особенно в Норвегии) остается важным фактором в принятии решений о поездке за рубеж. И гонки на лыжероллерах не особо мотивируют. Их спокойно проводят дома — так, на летний чемпионат Швеции приехали практически все лучшие. У женщин солируют сестры Эльвира и Ханна Оберг, у парней — Себастьян Самуэльссон. В хорошей форме и Мартин Понсилуома со Стиной Нильссон.

Еще одна причина для отказа — риск получить травму. Опасность для лыжероллеров подтверждает недавний случай на Кубке мира — жуткий завал после одного из поворотов, и многие получили серьезные травмы. Из наших пострадали Денис Спицов и Алексей Червоткин. Подобные драматичные инциденты не редкость. Недавно на тренировке после падения на лыжероллерах погибла 16-летняя лыжница Динара Гаджиева. И даже шлем ей не помог от несовместимых с жизнью травм. В шоу-гонке получил сотрясение мозга норвежец Тарьей Бе.

От России не будет групп Каминского и Башкирова

Поэтому многие биатлонисты и лыжники сто раз подумают, стоит ли им включать в свой тренировочный цикл мало чем примечательный старт, который может перечеркнуть всю дальнейшую карьеру. Отказы есть и среди россиян. Так, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Максим Цветков и другие биатлонисты группы Сергея Башкирова (протеже Александра Касперовича) не планируют выступать на летнем чемпионате мира. Группа Юрия Каминского также не спешила за билетами в Чехию, а значит, турнир пропускают Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Каминский объяснил свое решение графиком сборов (чемпионат мира по срокам попал практически в середину тренировочного цикла на Семинском перевале). Башкиров со своими спортсменами решил поехать в село Токсово Ленинградской области. «На самом деле, участие в летнем ЧМ рассматривал, — рассказал пресс-службе СБР Логинов. — Были мысли, но у нас сроки проведения горного сбора немножко не совпадают. Получилось, что не самые благоприятные дни для того, чтобы выступать. У нас плотный график, два смежных сбора. Поэтому мы решили, что нам по времени это не подойдет».

Тем не менее пропускать турнир сборная России, а точнее команда Союза биатлонистов России, не будет. Без звезд наша команда не обойдется — в Чехию прилетели Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Маргарита Васильева. Они на голову сильнее большинства соперниц, поэтому ждем мелодии Петра Чайковского в их честь. Любопытно будет посмотреть и на юниорок Анастасию Шевченко и Анастасию Горееву, оставивших противоречивое о себе впечатление в прошлом году. Вряд ли стоит делать серьезные выводы по подобному старту. Но примерное представление об уровне подготовки к важнейшему олимпийскому году составить по итогам гонок в Нове-Место можно.

Состав сборной России

Мужчины: Ярослав Костюков, Иван Колотов, Александр Бабчин, Дмитрий Абашев, Роман Сурнев, Александр Бектуганов.

Женщины: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Наталья Гербулова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова.

Расписание гонок

27 августа, пятница

15.35 Женщины. Суперспринт

18.25 Мужчины. Суперспринт

28 августа, суббота

16.45 Женщины. Спринт

18.45 Мужчины. Спринт

29 августа, воскресенье

16.30 Женщины. Гонка преследования

18.15 Мужчины. Гонка преследования