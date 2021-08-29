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В Кремле прокомментировали победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу

21:44

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал победу сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу.

«Спорт прекрасен тем, что там все однозначно! Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!», — сказал Песков «СЭ».

Сборная России в финале чемпионата мира победила команду Японии со счетом 5:2. Для россиян этот титул стал третьим в истории.

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Данил Алешин все материалы автора

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