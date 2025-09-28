«Кристалл» в девятый раз выиграл Кубок России по пляжному футболу

«Кристалл» обыграл «Саратов» в финале Кубка России по пляжному футболу — 3:3 (пенальти 5:4).

Игра проходила 28 сентября. В основное время у петербуржцев отличились Игорь Бриштель, Маурисиньо и Родриго. Дубль у «Саратова» оформил Алехандро. Еще один гол на счету Николая Крышанова.

«Кристалл» в девятый раз в истории стал победителем Кубка России — это рекорд турнира. Ближайшим преследователем является «Локомотив», на счету которого 4 трофея.