Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию во втором матче

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над Белоруссией во втором товарищеском матче — 4:3.

Встреча прошла в Минске.

У российской команды дубль оформил Федор Земсков, также по голу забили Максим Аркан и Амадиус Виноградов. У белорусов отличились Юрий Петровский, Владимир Устинович, и Евгений Новиков.

27 февраля команды также провели матч между собой в Минске, победу со счетом 6:2 одержали россияне.

Сборная России, которая является трехкратным чемпионом мира, с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.