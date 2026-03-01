Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию во втором матче
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над Белоруссией во втором товарищеском матче — 4:3.
Встреча прошла в Минске.
У российской команды дубль оформил Федор Земсков, также по голу забили Максим Аркан и Амадиус Виноградов. У белорусов отличились Юрий Петровский, Владимир Устинович, и Евгений Новиков.
27 февраля команды также провели матч между собой в Минске, победу со счетом 6:2 одержали россияне.
Сборная России, которая является трехкратным чемпионом мира, с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях.
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