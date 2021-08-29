Президент РФС Александр Дюков высказался о чемпионате мира по пляжному футболу, который прошел в Москве.

«О судействе можно говорить сколько угодно. Итог на табло. Я не увидел сегодня каких-то ошибок.

Этот турнир — еще одно доказательство того, что России можно доверять. Мы можем проводить мероприятия любого уровня. Со всех точек зрения, этот чемпионат мира получился. Очень рад за болельщиков, что им удалось заполнять трибуны и поддерживать наших ребят.

В скором времени, мы можем побороться за проведение чемпионата мира по футзалу.

Сложно найти человека, которому не понравился чемпионат мира по пляжному футболу. Инфантино счастлив, по другому и быть не могло", — сказал Дюков.

Сборная России в финале чемпионата мира победила команду Японии со счетом 5:2. Для россиян этот титул стал третьим в истории.

(Антон Иванов)