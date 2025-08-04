Пляжный футбол
4 августа, 11:15

Капитан «Аль-Махмаля» призвал допустить российских спортсменов к выступлениям с флагом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Капитан саудовского клуба «Аль-Махмаль» по пляжному футболу Раби Суфьяни заявил, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

«Мы очень любим спорт, и, конечно, никакие проблемы не должны на нем отражаться, поэтому мы считаем, что, конечно, нужно (россиянам) выступать под своим флагом, и мы это всячески поддерживаем», — цитирует Суфьяни РИА «Новости».

«Аль-Махмаль» выступал на Московском международном кубке по пляжному футболу. Саудовский клуб уступил «Локомотиву» (1:11), обыграл белорусский ЦОР (5:3) и «Малайсары» из Казахстана (9:5). В матче за третье место «Аль-Махмаль» проиграл сборной России (1:5).

Источник: РИА «Новости»
